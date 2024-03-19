Муж блогерши Пренткович после скандальной поездки на Мальдивы не вернулся в Украину

Муж блогерши-миллионницы Тани Пренткович – блогер Андрей Гонковский – так и не вернулся в Украину после скандальной поездки на Мальдивы и остался за границей.

Об этом стало известно ТСН из собственных источников. По данным журналистов Андрей Гонковский покинул Украину и с января находится за границей.

"Из собственных источников ТСН становится известно, что Андрей Гонковский не возвращался в Украину с января 2024 года. То есть после скандальной поездки на Мальдивы", — говорится в сюжете.

Таня Пренткович с мужем / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Сам Андрей Гонковский отказывается что-либо комментировать. А вот Таня Пренткович высказалась об их переезде. К слову, ранее Гонковский заявил, что из-за постоянных угроз они переезжают. Блогер не отмечал, куда именно, но намекал, что за границу.

Блогерша подтвердила, что они сейчас действительно не в Тернополе, где раньше жили, хотя и добавила, что о загранице речи вообще речь не шла. Впрочем, подробности переезда не собирается рассказывать, ведь их семье угрожают "расправой" и она боится за жизнь.

"Мне летят угрозы, нас хотят убить... Говорят, чтобы мы разбились на самолете. Я вам сейчас должна сказать, в какой мы стране или где мы вообще, или в каком мы городе Украины? Кстати, мы не говорили ничего о загранице. Из-за того, что это опасно для нашей семьи, для нас лично, для нашей жизни, мы сейчас не в Тернополе", — прокомментировала блогерша.

Скандал вокруг Тани Пренткович и Андрея Гонковского – что известно

Скандал вокруг семьи блогеров возник в январе 2024 года. Тогда Пренткович уехала с детьми на отдых на Мальдивы, а Гонковский - в Польшу как волонтер. Впоследствии оказалось, что блогер все же был вместе с женой, ведь их застали пользователи Сети и сделали фото.

Андрей Гонковский подтвердил, что действительно был на Мальдивах, однако это была спонтанная поездка. Мол, благотворительное мероприятие в Польше перенесли, так что у него было время, чтобы поехать к жене. Хотя на эту тему в Сети было немало разных обсуждений, в частности о том, что такую поездку нужно планировать заранее, поэтому Гонковский не мог просто так захотеть и за день улететь на Мальдивы.

Таня Пренткович и Андрей Гонковский / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Недавно же вокруг супругов снова разгорелся скандал. Блогеры поделились, что их семье угрожают, поэтому они приняли решение переезжать. Куда именно – не сказали, но намекнули, что за границу.

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