Муж Бритни Спирс официально подтвердил, что они разводятся: "Дерьмо случается"

Муж американской певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари первым нарушил молчание по поводу слухов о разрыве с артисткой.

В сторис своей страницы в Instagram 29-летний Сэм подтвердил, что они со Спирс действительно решили разойтись. По словам Сэма, они разводятся мирно и с уважением друг к другу. Асгари констатировал, что "дерьмо случается" в жизни:

"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше путешествие. Мы будем держаться за любовь и уважение, которые чувствуем друг к другу. Я желаю ей только самого лучшего. Дерьмо случается", – написал Сэм Асгари.

Муж Бритни Спирс подтвердил их развод / Фото: instagram.com/samasghari

Асгари попросил папарацци уважать их с Бритни конфиденциальность и быть "добрыми и внимательными".

Судя по настроению сообщения Асгари, они с Бритни Спирс разошлись на положительной ноте, и никакую "позорную информацию" об экс-возлюбленной он сливать не собирается, как писали ранее в СМИ.

Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс с мужем Сэмом Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, что ранее стало известно, что Сэм Асгари являлся жертвой домашнего насилия в браке с Бритни Спирс. Артистка могла побить мужа, укусить, наброситься на него посреди ночи с кулаками, пока он спал. Ну а последней каплей для Асгари стало якобы то, что Спирс ему изменила с кем-то с прислугой. Артистка попросила парня из обслуживающего персонала пофотографировать ее обнаженной, однако это вылилось в несколько больше.

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