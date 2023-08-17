Муж Бритни Спирс подал на развод с певицей и требует денег – СМИ

Муж поп-звезды Бритни Спирс, 29-летний фитнес-тренер Сэм Асгари подал на развод с артисткой после 14 месяцев брака.

Об этом сообщило издание TMZ. Как причину расторжения брака с 41-летней Спирс Сэм назвал обычные "непримиримые разногласия".

Впрочем, источники близкие к паре, сообщили несколько причин. Первая – что Асгари застал свою жену во время измены, вторая – что пара часто ссорилась, а Бритни даже пускала в ход кулаки. Поэтому Асгари не выдержал и принял решение расторгнуть брак.

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Говорят, что несколько недель назад фитнес-инструктор съехал из дома, где жил вместе с Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/samasghari

Между тем стало известно, что Сэм Асгари планирует обжаловать брачный контракт, который его заставила подписать Бритни. Согласно документу, после развода Асгари не получает ничего от артистки. Заметим, что состояние поп-певицы оценивается в 60 миллионов долларов.

Бритни Спирс с мужем / Фото: instagram.com/britneyspears

Если звезда не согласится, Асгари намерен поделиться "позорной информацией" о Спирс.

"Он пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно позорную информацию о Бритни, если ему не заплатят", – поделился подробностями инсайдер из окружения Спирс.

Крайне маловероятно, что судья объявит брачный договор недействительным. Однако, как сообщил TMZ один источник близкий к Спирс, певица выпишет Сэму чек, и на этом все закончится.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Отметим, что Бритни Спирс и Сэм Асгари были вместе с 2016 года. Пара познакомилась во время съемок клипа певицы на трек Slumber Party, где Сэм сыграл главную роль. В июне 2022 года Бритни и Сэм поженились. Свадьба была камерной, куда позвали только самых близких. Праздник устроили во дворе виллы поп-звезды в Калифорнии.

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