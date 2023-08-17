Муж Бритни Спирс подал на развод с певицей и требует денег – СМИ

Супруги пробыли в браке 14 месяцев.
Муж поп-звезды Бритни Спирс, 29-летний фитнес-тренер Сэм Асгари подал на развод с артисткой после 14 месяцев брака.
Об этом сообщило издание TMZ. Как причину расторжения брака с 41-летней Спирс Сэм назвал обычные "непримиримые разногласия".
Впрочем, источники близкие к паре, сообщили несколько причин. Первая – что Асгари застал свою жену во время измены, вторая – что пара часто ссорилась, а Бритни даже пускала в ход кулаки. Поэтому Асгари не выдержал и принял решение расторгнуть брак.
Говорят, что несколько недель назад фитнес-инструктор съехал из дома, где жил вместе с Спирс.
Между тем стало известно, что Сэм Асгари планирует обжаловать брачный контракт, который его заставила подписать Бритни. Согласно документу, после развода Асгари не получает ничего от артистки. Заметим, что состояние поп-певицы оценивается в 60 миллионов долларов.
Если звезда не согласится, Асгари намерен поделиться "позорной информацией" о Спирс.
"Он пытается договориться об уступках, выходящих за рамки его брачного контракта, и угрожает обнародовать чрезвычайно позорную информацию о Бритни, если ему не заплатят", – поделился подробностями инсайдер из окружения Спирс.
Крайне маловероятно, что судья объявит брачный договор недействительным. Однако, как сообщил TMZ один источник близкий к Спирс, певица выпишет Сэму чек, и на этом все закончится.
Отметим, что Бритни Спирс и Сэм Асгари были вместе с 2016 года. Пара познакомилась во время съемок клипа певицы на трек Slumber Party, где Сэм сыграл главную роль. В июне 2022 года Бритни и Сэм поженились. Свадьба была камерной, куда позвали только самых близких. Праздник устроили во дворе виллы поп-звезды в Калифорнии.
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