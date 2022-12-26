Муж Бритни Спирс показал, как супруги отдыхают в путешествии на фоне горного пейзажа

Поп-звезда освоила новое хобби.
Муж певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари, показал, чем супруги занимаются в путешествиях.
На своей странице в Instagram избранник звезды поделился кадрами на фоне волшебного горного пейзажа. Звездная пара держалась за руки, сидя на траве и занималась медитацией. По словам Сэма, Бритни уже стала настоящим гуру в новом хобби.
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Именно так Спирс и Асгари встретили Рождество, с которым тренер поздравил своих подписчиков.
"Небольшой поход и немного медитации на Рождество проходят долгий путь. Моя жена действительно становится гуру медитации и мне это нравится. Веселого Рождества всем вам", – написал Асгари.
На днях Бритни Спирс рассказала поклонникам, что они с мужем отправились на отдых в Мексику. Там певица продолжила делиться с фанами откровенным контентом, который уже стал пугать Сеть.
Ранее Сэм Асгари ответил, как относится к обнаженным фото жены в соцсетях.
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