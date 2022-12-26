Муж Бритни Спирс показал, как супруги отдыхают в путешествии на фоне горного пейзажа

Муж певицы Бритни Спирс, фитнес-тренер Сэм Асгари, показал, чем супруги занимаются в путешествиях.

На своей странице в Instagram избранник звезды поделился кадрами на фоне волшебного горного пейзажа. Звездная пара держалась за руки, сидя на траве и занималась медитацией. По словам Сэма, Бритни уже стала настоящим гуру в новом хобби.

Для просмотра видео пролистайте вправо

Именно так Спирс и Асгари встретили Рождество, с которым тренер поздравил своих подписчиков.

"Небольшой поход и немного медитации на Рождество проходят долгий путь. Моя жена действительно становится гуру медитации и мне это нравится. Веселого Рождества всем вам", – написал Асгари.

На днях Бритни Спирс рассказала поклонникам, что они с мужем отправились на отдых в Мексику. Там певица продолжила делиться с фанами откровенным контентом, который уже стал пугать Сеть.

Ранее Сэм Асгари ответил, как относится к обнаженным фото жены в соцсетях.

Читайте также: