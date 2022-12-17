Муж Бритни Спирс впервые прокомментировал ее провокационные обнаженные фото в соцсетях

Сэм Асгари признался, что так же как и фаны Бритни, не в восторге от контента, которым она делится.

Американская поп-звезда Бритни Спирс довольно часто показывает поклонникам себя в чем мать родила.

Едва ли не каждую неделю Спирс постит в Instagram свои провокационные фото, где предстает обнаженной, которые скорее озадачивают ее фолловеров, чем восхишают. Многие поклонники Спирс интересовались, а как вообще муж певицы, 28-летний фитнесс-тренер Сэм Асгари, относится к таким откровениям жены в соцсетях.

В конце концов, Асгари не удержался и прокомментировал недавний очередной эротический пост жены, где она прикрывает обнаженную грудь и другие части тела волосами, руками или смайлами в виде губ и цветов.

Муж Бритни Спирс не в восторге от таких ее фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Муж Бритни Спирс не в восторге от таких ее фото / Фото: instagram.com/britneyspears

"Единственный человек в мире, которого буллят за публикации такого контента. Лично я предпочел бы, чтобы он никогда это не выкладывала. Но кто я такой, чтобы ограничивать того, кто большую часть своей жизни буквально находился под микроскопом", — написал под откровенными фото муж 41-летняй Спирс.

Сэм Асгари прокомментировал обнаженные фото Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Интересно, что после этого комментария Бритни удалила свои последние эротические снимки, а под крайними несколькими постами выключила комментарии.

Напомним, что поклонники Бритни Спирс приложили немало усилий, чтобы освободить ее из-под опекунства отца Джейми Спирс, которое длилось 13 лет. Впрочем, став независимой, звезда продолжила странно вести себя, что насторожило ее фанатов. Так, кроме фото эротического характера, Бритни также делится странными видео. К примеру, недавно артистка запостила ролик, в котором прямо с пола ест торт.

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