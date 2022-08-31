Муж Цибульской признался, чем занимается и как реагирует на слухи о романе Оли из Дзидзьо

Муж украинской певицы Оли Цыбульской наконец-то вышел из тени и рассказал немного о себе.

Исполнительница Оля Цыбульская более 20 лет скрывала своего мужа, который старше ее на год.

Артистка всегда говорила, что ее любимый избегает публичности. Впрочем, в такие трудные времена Оля хочет быть честной с поклонниками до конца и наконец-то показала избранника.

В общем, Сергей вместе с Олей дал интервью Алине Доротюк. Мужчина рассказал, что сам желал избегать публичности, ведь его сфера деятельности не нуждается, чтобы он был известен.

Фото: скриншот с видео

"В моей деятельности нет в этом необходимости. Я не люблю делать что-то просто так. Все имеет последствия, поэтому для меня это было не нужно. Наверное, пришло время, когда нужно быть открытым. Это в определенной степени обнуление", — рассказал мужчина.

К слову, Сергей - бизнесмен. Он занимается семейным бизнесом, а его работа не привязана к конкретному месту. В отличие от своего любимого, Оля была более многословной. Она поделилась, что бизнес Сергея связан с молочной продукцией. От начала войны семья практически живет за его средства, ведь у артистов сейчас нет заработка. Также Сергей помогает украинской армии: покупает дроны, тепловизоры и другую необходимую технику.

Фото: скриншот с видео

"Я являюсь активным участником семейного бизнеса. Это производственный бизнес. Нужно вникать в детали производственные, продажи, работа с клиентами", — поделился Сергей.

Кстати, любимый Цибульской также прокомментировал слухи о том, что у Оли роман с украинским певцом Дзидзьо, от которого она якобы родила сына Нестора.

Сергей признался, что знаком лично с исполнителем. На все эти сплетни он не реагирует. Мужчина уверен в своей жене и знает Дзидзе.

Фото: скриншот с видео

"С Михаилом знакомы. Несмотря на то, что мы с Олей из маленького города, даже обо мне ходят слухи. Это не что-то новое, что ходят слухи. На них не нужно, по-моему, реагировать. Они есть, они всегда будут. Но это же слухи. Мы знакомы с Михаилом. На них не нужно реагировать", — добавил муж Оли.

Напомним, ранее MamaRika ответила, как ее муж, Сергей Середа, во время военного положения смог уехать за границу и почему он не вступил в ряды ВСУ.

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