Муж Даши Евтух после выезда блогера за границу сделал заявление и раскрыл, где находится

Даша Евтух, Александр Глазов и их дочь Фемида / © instagram.com/dashaevtukh__official

Украинский блогер Даша Евтух на днях сильно озадачила поклонников, когда сообщила о выезде за границу вместе с маленькой дочерью Фемидой.

После этого в Сети начали активно обсуждать, покинул ли Украину и муж тик-токерки — депутат Александр Глазов. На фоне слухов он решил лично выйти на связь и объяснить ситуацию.

В своем Instagram Александр заявил, что остается в Украине и сейчас находится в Киеве. По словам мужа блогера, сейчас он занимается восстановлением дома в Полтаве, который получил серьезные повреждения после атаки российского дрона в начале апреля.

«Я в Киеве. Никуда не уехал, занимаюсь домом. Комиссия не приехала к нам, поэтому дом в каком состоянии был, так он и стоит», — коротко объяснил муж блогера.

Больше подробностей относительно выезда жены и дочери он пока не раскрывает. Поэтому в Сети продолжают строить предположения о возможном длительном пребывании Даши Евтух за границей. К слову, дочери пары Фемиде уже в конце мая исполнится два года.

