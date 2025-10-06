Муж Дорофеевой Кацурин удивил, как его 9-летняя дочь зарабатывает деньги: "Купила 16-й iPhone"

Миша Кацурин с дочерью / © instagram.com/misha_katsurin

Муж украинской певицы Нади Дорофеевой - бизнесмен и ресторатор Миша Кацурин - рассказал, как его дочь зарабатывает собственные деньги.

Избранник артистки пытается приучать детей к финансовой грамотности. Миша Кацурин говорит, что у его дочери есть возможности для заработка, а также карманные деньги. Заработанные средства Саша может откладывать, тратить или отдавать отцу в импровизированный банк на депозит под 10%. Впрочем, деньги нельзя трогать в течение шести месяцев.

"Условия были такие: ребенку предоставляются способы для заработка денег. Есть карманные деньги на месяц, можно откладывать с них. Ну, и главное - есть папабанк, в который можно складывать деньги на депозит под 10% в месяц. Если с депозита забираешь раньше, чем через шесть месяцев - проценты сгорают", - говорит бизнесмен.

Миша Кацурин с дочерью и сыном / © instagram.com/misha_katsurin

Наконец, это все дает результат. Саша за более чем год собрала почти 30 тысяч, а благодаря депозиту сумма получилась 49 тысяч. Для девочки этого оказалось достаточно, чтобы приобрести за собственные средства 16-й iPhone. Кстати, это также учит Сашу больше разбираться в деньгах. Как говорит Кацурин, дочь понимает, что когда ее средства на депозите, то они работают на нее.

"Насобирала за 13 месяцев почти 30 тысяч. 3 процентом получилось 49 тысяч. купила 16-й iPhone. Счастливая, и я тоже. Из забавного: как-то спрашиваю, почему ты уже пару месяцев не откладывала деньги. А она мне: "Папа, все нормально, мои деньги в банке и они работают", - говорит бизнесмен.

Дочь Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

Отметим, Миша Кацурин от предыдущего брака воспитывает двоих детей - дочь Сашу и сына Ивана. Летом 2023 года ресторатор женился на певице Наде Дорофеевой.

