Муж Дорофеевой растрогал, как с дочерью записывал хит для возлюбленной: "Первая версия песни"

Этим хитом певица разорвала Дворец спорта.
Муж певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин после ее концерта во Дворце спорта выразил гордость за возлюбленную.
Избранник исполнительницы сделал это довольно оригинальным способом. Так, Миша нашел в архивных аудиозаписях на телефоне самую первую версию песни "Гість" и поделился с фанами в Instagram. Как оказалось, в свое время музыка и слова хита у Кацурина зарождались во время пребывания дома с дочерью Сашей. Потому девочка также приняла участие в записи. И в итоге получился очень трогательный дуэт.
Впоследствии Надя доработала песню "Гість" и теперь она находится в ее новом альбоме Heartbeat. Свой новый репертуар она представила на первом сольном концерте во Дворце спорта. Миша не смог сдержать эмоций гордости за жену и после первой версии хита в сторис показал, как уже доделаная композиция "Гість" вживую в исполнении Дорофеевой просто покорила около 10 тысяч зрителей в зале.
"Эволюция песни. Это первая версия, сыгранная на диване и записанная на диктофон. Поет не Надя, поет Саша. А это последняя версия. Поет уже не Саша и это уже не диван. Надь, горжусь ужасно", — растрогал муж артистки.
К слову, дети Миши Кацурина довольно часто проводят время за развлечениями с Надей Дорофеевой. Недавно ресторатор восхитил их общими фото, которые они сделали в их просторном доме.
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