Муж Дорофеевой растрогал, как с дочерью записывал хит для возлюбленной: "Первая версия песни"

Муж певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин после ее концерта во Дворце спорта выразил гордость за возлюбленную.

Избранник исполнительницы сделал это довольно оригинальным способом. Так, Миша нашел в архивных аудиозаписях на телефоне самую первую версию песни "Гість" и поделился с фанами в Instagram. Как оказалось, в свое время музыка и слова хита у Кацурина зарождались во время пребывания дома с дочерью Сашей. Потому девочка также приняла участие в записи. И в итоге получился очень трогательный дуэт.

Впоследствии Надя доработала песню "Гість" и теперь она находится в ее новом альбоме Heartbeat. Свой новый репертуар она представила на первом сольном концерте во Дворце спорта. Миша не смог сдержать эмоций гордости за жену и после первой версии хита в сторис показал, как уже доделаная композиция "Гість" вживую в исполнении Дорофеевой просто покорила около 10 тысяч зрителей в зале.

Миша Кацурин растрогал, как была написана песня "Гість" для жены Дорофеевой

"Эволюция песни. Это первая версия, сыгранная на диване и записанная на диктофон. Поет не Надя, поет Саша. А это последняя версия. Поет уже не Саша и это уже не диван. Надь, горжусь ужасно", — растрогал муж артистки.

К слову, дети Миши Кацурина довольно часто проводят время за развлечениями с Надей Дорофеевой. Недавно ресторатор восхитил их общими фото, которые они сделали в их просторном доме.

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