Муж Екатерины Кухар намекнул на их развод и попал в скандал с продвижением русской культуры

Бывший премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, муж народной артистки Украины Екатерины Кухар попал в скандал.

На днях коллега Стоянова, балерина Кристина Шишпор возмутилась, что есть артисты, которые представляются сотрудниками Национальной оперы Украины и выступают под музыку российских классиков. Отметим, что сам театр с началом полномасштабной войны отказался от произведений россиян. Шишпор не стала называть имена этих артистов, но обвинила их в том, что они пропагандируют русскую культуру.

Вскоре стало известно, что речь идет о муже Кухар Александре Стоянове. Как выяснилось, компания Стоянова Grand Kyiv Ballet в Германии анонсировала спектакль "Лебединое озеро", музыку к которому написал россиянин Петр Чайковский.

Александр Стоянов и Катерина Кухар

Эту информацию Стоянов подтвердил. В Instagram он записал обращение, в котором отметил, что ничего критичного в этом не видит и аргументировал свое мнение. Вместе с тем артист балета в очередной раз намекнул, что уже не состоит в браке с Екатериной Кухар.

Во время своего видеообращения он назвал Кухар "матерью его детей", но не женой. Также он дал понять, что балерина не разделяет его мнения по поводу балета, где упоминаются россияне:

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

"У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро". В поддержку своей позиции я использую слова народной артистки Украины, балерины Натальи. Цитата: "Существует огромная разница между происхождением балета и его постановкой. Неправильно называть русскими балеты, на которые у каждого театра в мире уже десятки лет есть по две-три собственных редакции. В нашем театре у нас две версии "Лебединого озера" – Ковтуна и Шекеры. Это украинские балетмейстеры, отдавшие годы своей жизни, чтобы прославить именно нашу культуру", — сказал Стоянов.

Муж Екатерины Кухар намекнул на их развод и попал в скандал

И добавил, что все декорации и костюмы для спектакля были созданы украинскими художниками.

Напомним, слухи о том, что в браке Екатерины Кухар и Александра Стоянова не все хорошо распространяются с октября 2023 года. Балерина сделала неоднозначное сообщение в Instagram, где намекнула на разрыв с мужем.

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