Муж Екатерины Кухар поделился фото с другой и возмутил фанатов: "Неприятно смотреть"

Прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар на днях сменила имидж – сделала челку и подстригла волосы.

Под фото с новой прической артистка отметила, что в ее личной жизни произошли некоторые изменения. Впрочем, какие именно, Кухар не уточнила. После этого поклонники не на шутку расстроились за звездную пару, неужели они действительно решили расстаться.

Масло в огонь подлил и муж Кухар, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Александр Стоянов. На странице в Instagram он поделился фото, на котором изображен не с Екатериной, а с другой женщиной. Девушка нежно облокотилась на плечи Стоянова, а он сидит в зале.

Александр Стоянов заинтриговал фанов фото / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Фаны признались, что их возмутило и смутило это фото:

"Какое-то отвратительное фото, будто вы изменяете Екатерине с этой женщиной, неприятно смотреть! Может это и не так, но ощущения после просмотра неприятные, если бы это не на сцене", – написала одна из подписниц.

Впрочем, Стоянов поспешил ответить возмущенной женщине и подчеркнул, что никакой измены Екатерине в этом фото нет, ведь на снимке изображена его сестра.

Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Другая же поклонница творчества Стоянова подчеркнула, что Александр живет свою жизнь как хочет, и он ценен не потому, что он муж Екатерины Кухар, а сам по себе.

Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Напомним, на днях в Сети начали распространяться слухи, что Екатерина Кухар разошлась с мужем Александром Стояновым, с которым они поженились в 2018 году в США. До этого пара была вместе еще 10 лет. Поводом для таких разговоров стал недавний пост Екатерины в Instagram. Она изменила прическу и намекнула на перемены в личной жизни.

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