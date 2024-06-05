Муж Екатерины Кухар Стоянов удивил заявлением о своей карьере в балете: "Завершил со сценой"

Бывший премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов, муж народной артистки Украины Екатерины Кухар, удивил заявлением о своей карьере в балете.

В Instagram танцор опубликовал новый пост. Александр Стоянов заговорил, что завершает свои выступления на сцене. Танцор добавил, что это уже официально. Правда, муж Екатерины Кухар не может сказать с уверенностью, вернется ли еще с выступлениями на сцену или нет.

"Официально завершил со сценой… Хотя, может, как Тайсон? Через…", — поделился танцор.

Александр Стоянов / Фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Екатерина Кухар уже отреагировала на заявление своего мужа. В комментариях под постом она оставила только точки. Впрочем, другие пользователи Instagram были более многословными. Они были огорчены, что Стоянов уходит со сцены.

Никаких закончил! Как Тайсон 100%!

Ужас! Новости за новостями…

Это такая шутка?

Напомним, тем временем карьера певца Антона Савлепова только начинается. Музыкант объявил о начале сольного проекта и выпустил зажигательный трек "Розстебни".

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