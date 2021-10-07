Муж Екатерины Кухар вспомнил, как ушел от нее из-за яблочного огрызка

В звездной семье кипят настоящие итальянские страсти.

Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов откровенно рассказал, из-за чего они могут ссориться с женой, судьей "Танцев со звездами" Екатериной Кухар.

По словам артиста, они: "... нормальная семья. Все семьи ссорятся" — и их семья не исключение. У них бывают очень эмоциональные столкновения с примой, поскольку у обоих горячий характер, говорится в программе "Зірковий шлях".

Как-то Стоянов оставил огрызок от съеденного яблока на столе, смотрел фильм, вставать было лень. Мимо проходила чистоплотная Катерина, которая на своем любимом столике увидела огрызок и в резкой форме ответила супругу: "Что это? Выбрось".

Екатерина Повар и Александр Стоянов

Судя по истории, у Стоянова характер также не подарок, он вместо того чтоб исполнить просьбу жены, в отместку на тон, «размял» огрызок на ее любимом столике. За это Кухар устроила настоящую вендетту, огрызком испачкала тканевый кроссовок супруга. После чего Александр взял букет, который Катерине подарил поклонник, и смотря на ее реакцию, начал ломать одну за одной розу.

Екатерина Повар и Александр Стоянов

На четвертом цветке: "Она не выдерживает, хватает кроссовок и через окно его. Я встаю, беру ее кроссовок и в окно: "Беги" - говорю", — делится Стоянов.

Александр рассказал, что после ссоры собрал вещи и уехал из дома в гостиницу, а позже получил звонок от супруги: "Звонок от Кати. Она же спать не может без меня: "Ты где? … Приехать не хоешь?" - поделился Александр.

Екатерина Повар и Александр Стоянов

Премьер балета рассказал, что в их семье: "Она первая мирится и первая ссорится".

В ближайшее время их страстную семью можно будет увидеть на сцене Октябрьского дворца 30 октября в мистическом балете "Жизель".

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