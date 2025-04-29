Муж Елены Кравец впервые признался, как изменился их брак во время войны и чем он занимается

Елена Кравец и ее муж / © ТСН

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Муж ведущей и актрисы Елены Кравец впервые за долгое время раскрыл подробности их личной жизни.

Так, бизнесмен Сергей Кравец посетил премьеру моноспектакля жены, который прошел в театре имени Ивана Франко в Киеве. С ним пообщалась журналистка ТСН.ua Анна Севастьянова. В комментарии Сергей раскрыл, как война изменила их с Еленой и детьми быт. В частности, мужчина не стал вдаваться в подробности, но отметил, что все же некоторые трансформации за это время произошли, но сохранить чувство удалось.

"У всех изменилась жизнь. Здесь все все понимают. Моя семья была за границей первые полгода в начале полномасштабного вторжения. Потом вернулись, как я их не уговаривал оставаться там в безопасности. Вернулись и начали помогать армии и делать такие спектакли", — рассказал Кравец.

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К тому же отметил, что сейчас он и его возлюбленная работают во благо Украины. Сергей говорит, что занимается производством фильмов, в том числе документальных на военную тематику. И в будущем он планирует продолжать развиваться в этом направлении.

Сергей Кравец / © ТСН

"Я не связан с "Кварталом" уже почти 10 лет. В начале полномасштабного вторжения мы делали документальные проекты и мы работаем в том же духе. Последний наш фильм вышел недавно и он посвящен обороне Макарова. Есть интернет-проекты. Но больше наше внимание направлено на художественные фильмы — это то, что нужно, потому что они работают лучше", — поделился муж актрисы.

Более того, кинохудожник даже готов пригласить жену в один из своих будущих художественных фильмов. Он отметил, что Елена непременно должна появиться у него в ленте, ведь владеет великолепной актерской игрой.

"Да! Она, во-первых, талантливая актриса, а во-вторых, моя жена. И как это делать свое кино и не снять свою жену? Вы же понимаете, дома прилетит", — в шутку добавил Сергей Кравец.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала своего мужа Валентина на милом видео со дня рождения их дочери.