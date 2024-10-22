Муж-иностранец Ирины Сопонару публично обратился к ней по случаю ее 38-летия

Артистка отреагировала на признание возлюбленного.
Сегодня, 22 октября, звезда "Женского квартала", украинская актриса Ирина Сопонару празднует день рождения.
Знаменитость встречает свое 38-летие. В праздничный день Ирину поздравляют друзья, коллеги и фаны. Не смог остаться в стороне и муж Сопонару, иностранец Рис. Как известно, мужчина уже на достаточном уровне овладел украинским языком и начал активнее вести свой блог в Instagram. Поэтому на этот раз поздравления он написал на новом для него языке. Рис признался в безупречности его избранницы и выразил свои искренние чувства к ней, опубликовав ее снимок с фотосессии.
"Самого счастливого дняя рождения моей кошечке. Ты лучшая, лублу", — мило обратился к Ирине ее муж-иностранец.
В свою очередь, Ирина отреагировала на публичное поздравление от возлюбленного и в ответ коротко отметила, что тоже любит его.
Также свои поздравления для Ирины оставили ее поклонники, пожелав здоровья и успехов: "С днем рождения, Ирина! Желаю здоровья, счастья, радости, добра и мира в Украине", "С днюшкой, красавица".
Напомним, в этот день 22 октября день рождения также празднует муж танцовщицы Илоны Гвоздевой. Знаменитая хореограф показала, как отпраздновала с возлюбленным его особый день.
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