Муж-иностранец Сопонару в день ее 39-летия растрогал обращением к ней и показал фото со свадьбы

Украинская актриса и звезда «Женского квартала» Ирина Сопонару празднует день рождения.

Сегодня, 22 октября, артистке исполнилось 39 лет. С праздником звезду поздравило немало коллег и друзей. Особым стало поздравление мужа Ирины — британца Риза. Так, в своих сторис блогер нежно поздравил возлюбленную совместным фото со свадьбы и обратился к ней с искренним поздравлением: «С днем рождения мою лучшую жену в мире».

Между тем Сопонару рассказала о своем предыдущем годе жизни. Она отметила, что он был довольно насыщенным разнообразными событиями. В частности, вспомнила о новых свершениях в карьере, духовном развитии и родном статусе тети. И напоследок поблагодарила себя и тех, кто рядом, за пережитый опыт.

«Сегодня мой день рождения, и я — счастлива. Не потому, что все идеально. А потому, что — живу. И я не хочу подводить итоги — хочу просто почувствовать. Как много всего у меня уже есть. Как много любви вокруг. Как много жизни — во мне самой. Мой прошлый год был крутой: рождение племянницы, ретрит, кино, стендап. Спасибо Богу за этот путь. Спасибо силам обороны Украины — за возможность жить, творить и работать в своей стране. Спасибо всем, кто рядом. И спасибо себе — что не сломалась, не убежала, не сдалась», — растрогала именинница.

