Муж известной блогерши засветился на отдыхе на Мальдивах: он уехал в Польшу как волонтер

Вокруг известной украинской блогерши-миллионницы Тани Пренткович разгорелся громкий скандал в Сети.

Дело в том, что инфлюэнсер сейчас отдыхает на Мальдивах. Однако вместе с ней неожиданно заметили ее мужа, блогера Андрея Гонковского. В Tik Tok опубликовали соответствующие кадры, на которых можно рассмотреть Пренткович и ее возлюбленного.

Таня Пренткевич с мужем на Мальдивах

В Сети пользователи очень возмущены, ведь Гонковский уехал во время войны из Украины как волонтер. Муж Пренткович якобы должен в Польше провести благотворительное мероприятие.

Я считаю, что ехать на отдых и прикрываться волонтерством как минимум несправедливо к тем, кто защищает нас и в дождь, и в холод, и в смерть.

Давно от Тани отписалась! Человек со странными ценностями…Плакать над сумкой во время войны…

Это плевок в лицо волонтерам, военным и простым украинцам, которые отдают последнее!

От блогерши и ее мужа требуют объяснений. Между тем, Таня и Андрей ничего не комментируют, кроме того, они ограничили возможность оставлять им комментарии в соцсетях.

Таня Пренткевич с мужем

Напомним, недавно певицу Злату Огневич раскритиковали за отдых в Таиланде во время войны. Исполнительница ответила хейтерам и объяснила, почему имеет право на отпуск.

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