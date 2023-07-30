Муж известной российской певицы покончил с собой

Муж и продюсер известной российской певицы Натали Александр Рудин совершил самоубийство.

Как передает ряд РосСМП, тело 53-летнего мужчины обнаружили в Москве на козырьке подъезда дома на Беломорской улице. Поговаривают, что Рудин уже долгое время страдал от депрессии, которая развилась у него после перенесенного коронавируса.

Также недавно семья Рудиных испытала еще одно горе – несколько недель назад ушел из жизни отец Александра. РосСМП передают, что это также могло подтолкнуть Рудина покончить с собой.

Натали и ее муж Александр Рудин

Напомним, что Натали была популярна в 90-х. В частности, узнаваемость артистке принес ее хит "Ветер с моря дул", а также "Черепашка" и "О боже, какой мужчина".

Отметим, что полномасштабное вторжение россии в Украину Натали ни разу не комментировала. Впрочем, 24 февраля 2022 года у себя в Instagram артистка разместила видео с известным индийским йогином Садхгуру. В ролике он предстает с накидкой сине-желтого цвета и рассказывает о том, что "попытка быть особенным – это болезнь" и "каждая жизнь – абсолютно уникальна". И "если вы хотите быть выше других – это породит много страданий". Является ли совпадением это видео, опубликованное Натали в день начала полномасштабного вторжения рф в Украину, или же таким образом артистка высказала свою позицию, – не ясно.

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