Муж известной российской певицы попал в жуткое ДТП — он в реанимации

Любимый Анны Плетневой ехал на мотоцикле.

Муж солистки известной российской группы "Винтаж" Анны Плетневой, бизнесмен Кирилл Сыров попал в жуткое ДТП.

Как сообщает Telegram-канал Super, Сыров ехал на своем мотоцикле. Что именно произошло на дороге — неизвестно. Мужчину сразу забрала скорая, он находится в реанимации.

Анна Плетнева с мужем

Печальную новость Плетнева узнала, когда давала концерт. После его завершения артистка сразу поехала в больницу. Позже в сторис своей страницы в Instagram Анна обратилась к поклонникам и извинилась за то, что не вышла к ним на бис. Она не сказала, что причиной тому стала авария с участием ее мужа, однако отметила:

"Простите, что я не вышла. Я знаю, что вы ждали меня. Просто перед концертом я узнала печальные новости о моей семье и у меня не было никакой возможности после побыть с вами", — сказала Плетнева.

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