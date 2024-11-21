Муж известной украинской актрисы во время войны живет в Польше: как он выехал за границу

Сама же артистка сейчас находится в Украине.

Украинская актриса Татьяна Малкова, которая ранее рассказала о домогательствах от Владимира Талашко, призналась, что они с мужем, режиссером Дмитрием Малковым, сейчас живут на две страны.

Артистка в основном находится в Киеве, где снимается в кино, а вот ее избранник – в Польше. Как рассказала Малкова в интервью Алине Доротюк, они с возлюбленным уехали в Варшаву еще на третью неделю полномасштабного вторжения.

"В последнее время я живу в Киеве, а он - нет. Он в Польше. Через три недели после начала полномасштабного вторжения мы переехали в Варшаву", — поделилась артистка.

Татьяна Малкова с мужем Дмитрием / Фото: instagram.com/tannita_malkova

Татьяна Малкова сразу объяснила, что ее муж пересек границу вполне законно. Он многодетный отец. В частности, у супругов есть общие сын и дочь, а также у Дмитрия есть ребенок от предыдущих отношений.

"На нем трое детей, поэтому он как отец троих детей выехал законным способом", – заверила актриса.

Артистка также поделилась, что хоть избранник и находится за границей, однако об Украине не забывает. Он уже успел снять фильм, в котором показывал зарубежной аудитории, на какие преступления способны оккупанты.

Напомним, недавно актриса Мила Сивацкая вместе с мужем выехала из Киева жить в Барселону. Артистка поделилась, почему они приняли такое решение.

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