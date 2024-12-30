Муж известной украинской актрисы во время войны живет в Польше: почему он не возвращается

Грешнова призналась, использовал ли он незаконные методы пересечения границы.
Известная украинская актриса Любава Грешнова, которая ранее рассказывала о кризисах в браке, призналась, где ее муж Михаил Пшеничный.
По словам Любавы, ее возлюбленный сейчас не в Украине. Во время войны он поселился в Польше и постоянно гастролирует по миру с продвижением украинской культуры. Актриса признается, что Михаил не возвращается в Украину не из-за страха мобилизации, а потому, что здесь он не востребован в профессии.
"Мой муж в Польше. В Украину он не приезжает, потому что у него не было нужды и предложений. Там у него есть работа, потому что он занимается продвижением украиноязычного спектакля и культуры", – поделилась Грешнова в интервью Славе Демину.
Артистка утверждает, что Пшеничный выезжал за границу в рамках закона. И теперь нашел свое новое призвание – рассказывать об Украине на весь мир с помощью спектаклей. И добавила, что на подобные события есть огромный спрос.
"Он не молчал, не переплывал Тису, не нарушал закон. Он живет отрытую и абсолютно честную жизнь. Мы пробиваем язык и культуру. Например в Израиле нам очень долго говорили, что к нам никто не придет. Но у нас были полные залы, просто аншлаги в шести городах. Это впервые украиноязычный спектакль был сыгран на сцене Израиля", — отметила актриса.
Напомним, недавно 22-летний сын Екатерины Осадчей вернулся в Украину из обучения в США. Счастливая семья собралась вся вместе на особый праздник.
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