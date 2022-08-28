Муж Камалии рассказал о первой жене-россиянке и их общих детях, которые живут с ним

Пакистанский миллиардер и бизнесмен Мохаммад Захур, до того как женился на украинской певице Камалии, был в отношениях с россиянкой.

Муж Камалии – Мохаммад Захур – рассказал о своей первой жене, которая сейчас проживает в Москве.

До того, как жениться на украинке, пакистанский бизнесмен был в браке с россиянкой, которая родила ему двоих детей – сына Армана и дочь Татьяну. Впрочем, их семейная жизнь не сложилась, и они развелись. Но Мохаммад Захур все же поддерживает связь с бывшей: они общаются по отношению к детям.

Кроме того, муж Камалии убежден, что его бывшая, хоть и живет в Москве, но не поддерживает войну в Украине, которую развязала Россия.

"Мы общаемся с ней, но в основном на тему наших общих детей. На другие темы мы не разговариваем. Но я уверен, будь она за эту войну, то она бы мне об этом сказала", — рассказал бизнесмен в интервью "Rostyslove Production".

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Камалия, в свою очередь, также кое-что рассказала о бывшей своего муже. После развода с первой женой Мохаммад Захур спустя восемь лет завязал отношения с певицей. Несмотря на то, что прошло много времени, его бывшая не могла спокойно на это реагировать. Она начала критиковать Камалию. Как призналась певица, именно поэтому она отказалась знакомиться с бывшей своего мужа.

"Я с ней незнакома лично, я видела на фото, на видео. Очень много чего плохого говорило обо мне с начала нашего брака. Поэтому у меня нет никакого желания. Я очень общительный человек, но, как я узнала об этом, у меня не не было желания знакомиться с ней", — поделилась Камалия.

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кстати, с детьми Мохаммада Захура от первого брака исполнительница с радостью общается. Более того, они даже живут вместе. Как признается певица, они ей очень помогают и дружат с Арабеллой и Мирабеллой.

Камалия с мужем и детьми / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Мы все вместе живем в одном доме вместе с Таней, с Арманом. С Таниной семьей. У Тани двое детей. Одной девочке 10 лет, другой – 12 лет. Мои Арабелла и Мирабелла им тети. Мы все живем в одном доме вместе с детьми, вместе с другими родственниками. И Таня с Арманом мне помогают очень много. Таня младше меня на пять лет, а Арману сейчас 33", — рассказала исполнительница.

Напомним, муж певицы Камалии, пакистанский миллиардер и бизнесмен Мохаммад Захур также рассказал, как его родная страна поддерживает Украину.

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