Муж Камалии рассказал о помощи Пакистана Украине и когда Россию ждет полный крах

Муж Камалии Мохаммад Захур, который 1 августа отпраздновал 67-летие, вместе с артисткой активно помогает украинцам.

Вместе с тем, пакистанский миллиардер поделился, как Украину поддерживает его родной Пакистан. По словам Захура, сначала Пакистан был не на стороне Украины, но со временем изменил свое отношение и оказал много помощи. Об этом Мохаммад рассказал в интервью "Rostyslove Production".

"Сначала Пакистан был не на стороне Украины, но нам удалось переломить этот ход. Сейчас Пакистан поддерживает Украину, нам даже удалось из Пакистана получить четыре самолета, полных гуманитарной помощи. Пакистанский начальник штабов открыто объявил о своей поддержке Украине. Кроме этого, тоже были кое-какие помощи, о которых нельзя говорить. На меня потом выходили и говорили, что Пакистан не хочет покупать у России зерно и просили, чтобы я их познакомил с украинскими поставщиками зерна, которыми я сейчас занимаюсь. Они где-то миллион зерна будут покупать", — поделился Захур.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Предприниматель отметил, что Пакистан и Украина давние партнеры: "Уже более 25 лет в военно-промышленном комплексе. Украина очень много помогает и даже все танкостроение пакистанское сделано украинскими специалистами", — сказал Захур.

Камалия с мужем / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кроме того, пакистанский миллиардер как бизнесмен проанализировал, когда будет коллапс в экономической системе россии. Поскольку, как известно, россия держится на энергоносителях. По мнению Захура, Россия прежде всего проиграет именно экономическую войну:

"К сожалению, это не будет завтра. Многие европейские страны пытаются отказаться от российского газа, российской нефти. Есть страны, Венгрия, Чехия и Словакия – у которых даже нет выхода к морю, то есть они питаются через трубу. Германия, почти 40%, Италия, у которой 60%, питаются от российской трубы. Конечно, будет немного тяжеловато этим странам. Но они все равно занимаются тем, чтобы заменить и нефть, и газ. Поскольку это не может быть за один день, поэтому с одной стороны они помогают Украине, с другой – покупают газ и платят деньги той же россии, которая за эти деньги снова производит оружие и использует против украинцев. Но рано или поздно, может, год, полтора это продлится, пока они не найдут полностью замену российскому газу и нефти. До тех пор россия еще будет жить нормальной жизнью, но после того, как сети будут перекрыты и санкции пойдут против тех стран тоже, которые будут покупать у него это все, потому что сегодня против Индии они не могут ввести санкции, потому что Германия покупает. В первую очередь, стоило против Германии ввести санкции. Поэтому страны НАТО и страны ЕС, пока не прекратят покупать российский газ, они не будут вводить санкции против других стран, которые покупают. Для этого нужно время. Я думаю, война будет продолжаться, пока попадают туда эти деньги", – сказал Мохаммад Захур.

Мохаммад Захур и Камалия

Кроме того, предприниматель назвал россиян трусливой нацией: "Россияне оказались трусливыми, они не могут высказать свое мнение. А большинство россиян — они против войны, но они прячутся в своих домах", — сказал бизнесмен.

Напомним, ранее Камалия поделилась, что они с мужем Мохаммадом Захуром потратили более миллиона евро на строительство специального жилья для беженцев из Украины в Германии. Там смогут разместиться 750 семей.

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