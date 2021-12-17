Муж Камалии удивил украинским в новом трогательном новогоднем клипе артистки

Звезда представила видео на композицию "Новий рік".

Украинская певица Камалия представила праздничное видео на песню "Новий рік".

Творческая команда во главе с режиссером Владом Разыховским решила не сосредотачиваться на сюжете, а показать всем знакомые предновогодние хлопоты, главной героиней которых и стала артистка.

"Я обожаю выбирать подарки и дарить их даже немного больше, чем получать. Зимние праздники — это особое время, которое необходимо проводить в кругу семьи! Без суеты, большого количества людей и рабочих дел", — отметила артистка.

Кстати, о семейном круге: доброй традицией стало появление родных Камалии в кадре. В этот раз в клипе появился муж певицы, бизнесмен и меценат Мохаммад Захур. Он удивил не только актерским мастерством, но и безупречным украинским языком.

Камалия обещает не устраивать себе длинные творческие новогодние каникулы и в начале года представить еще несколько хитов, а также видео на них.

Читайте также: