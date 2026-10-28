Муж Леси Самаевой рассекретил бойфренда 24-летней дочери и принимает его актерская семья

Леся Самаева с мужем

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Украинский актер Андрей Саминин рассказал о личной жизни дочери Марии и поделился подробностями длительных отношений с женой Лесей Самаевой .

Об этом артист поговорил в интервью проекту «Наедине с Гламуром» . Сейчас Мария готовится к новым профессиональным проектам и проходит кастинги. В ее личной жизни все хорошо: дочь актера находится в отношениях, а ее избранника уже знает семья. Саминин признался, что они тепло приняли парня Марии.

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«У нее все в порядке в личной жизни. У нее прекрасный, я не знаю, можно ли это говорить, но, в принципе, у нее прекрасный парень. Они вместе, мы его очень любим. Мы познакомились, конечно», - поделился актер с Анной Севастьяновой.

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Андрей Саминин

Андрей Саминин с Лесей Самаевой и их дочерью

Саминин также рассказал, что помогает ему и Лесе Самаевой сохранять отношения уже более 25 лет. По словам артиста, секрет их брака заключается в любви, уважении и доверии.

«Сохраняет наш союз любовь друг к другу, уважение, доверие. Мне кажется, уважение и доверие — это две основные силы, которые удерживают людей друг с другом», — отметил актер.

Андрей Саминин с Анной Севастьяновой

О дочери, ее любимом и многолетнем браке с Лесей Самаевой Андрей Саминин рассказал в интервью проекту «Наедине с Гламуром».

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Тоже путаются в тексте": РУДИНСКИЙ впервые о работе с БРОУДИ и ПЕННОМ. Премьера кино ЗА ПОБЕДУ

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Напомним, недавно Екатерина Осадчая ответила, вернется ли «Светская жизнь» , раскрыла планы и заинтриговала новым проектом.

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