Муж Лилии Ребрик публично обратился к ведущей в ее 45-летие и показал новое романтическое фото

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Реклама

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик празднует 45-летие — муж звезды Андрей Дикий публично обратился к ней с романтическим поздравлением.

8 мая знаменитость отмечает юбилей. Одним из первых ее поздравил любимый муж. Хореограф опубликовал в соцсети совместное фото с женой и оставил эмоциональное признание. В заметке он поблагодарил судьбу за встречу с Лилией и не скрыл своих чувств. Публикация быстро собрала теплые реакции поклонников пары. А сама именинница нежно ответила на такие щемящие слова.

«С днем рождения, моя любовь. Скажу тебе очень просто — люблю тебя больше жизни! Каждый день с тобой — это счастье. Спасибо Вселенной за тебя. У меня к Вселенной только один вопрос — почему я не встретил тебя раньше? Мне кажется, сколько бы я не прожил с тобой наших лет, мне будет мало», — написал Андрей Дикий.

Реклама

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / © instagram.com/andrii_dykyi

В комментариях под сообщением Лилия Ребрик лаконично, но трогательно ответила мужу. Ведущая оставила короткое, но красноречивое признание, дополнив его символом сердца.

«Люблю», — ответила актриса.

Пара давно считается одной из самых крепких в украинском шоубизнесе. Лилия Ребрик и Андрей Дикий состоят в браке более 14 лет. Вместе они воспитывают трех дочерей — Диану, Полину и Аделину.

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала щемящую встречу с родителями в Черновцах.

Реклама

Новости партнеров