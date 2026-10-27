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- Гламур
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Муж Лилии Ребрик сделал прическу 8-летней дочери и умиляет поклонников
Муж ведущей показал себя заботливым папой, а трогательные кадры с 8-летней Полиной вызвали восхищение в Сети.
Муж ведущей и актрисы Лилии Ребрик , хореограф Андрей Дикий , растрогал Сеть заботой о 8-летней дочери Полины , которой собственноручно сделал прическу перед занятиями гимнастикой.
Супруги воспитывают троих дочерей. Андрей активно приобщается к их повседневной жизни. В этот раз он помог Полине подготовиться к важному выходу на гимнастический ковер. Соответствующее видео появилось у Instagram девочки. Ее страницу ведет звездная мама. Кадры показали, как папа заботится о комфорте дочери перед занятиями.
«Папа может. Люблю это наше собрание. Когда папа рядом, выходить на ковер гораздо увереннее», — говорится в сообщении от имени Полины.
На опубликованных кадрах Андрей помогает дочери с волосами, готовя ее к тренировке или выступлению. Для юной гимнастки такие моменты не только часть привычного собрания, но и возможность почувствовать поддержку ближайшего человека. А для подписчиков семьи это еще один повод восхищаться отношениями отца и дочери.
Напомним, недавно Лилия Ребрик похвасталась важной победой 8-летней дочери от Дикого и трогала эмоциями.