ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
262
Время на прочтение
1 мин

Муж Лилии Ребрик сделал прическу 8-летней дочери и умиляет поклонников

Муж ведущей показал себя заботливым папой, а трогательные кадры с 8-летней Полиной вызвали восхищение в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лилия Ребрик с семьей

Лилия Ребрик с родиной / © instagram.com/liliya_rebryk

Муж ведущей и актрисы Лилии Ребрик , хореограф Андрей Дикий , растрогал Сеть заботой о 8-летней дочери Полины , которой собственноручно сделал прическу перед занятиями гимнастикой.

Супруги воспитывают троих дочерей. Андрей активно приобщается к их повседневной жизни. В этот раз он помог Полине подготовиться к важному выходу на гимнастический ковер. Соответствующее видео появилось у Instagram девочки. Ее страницу ведет звездная мама. Кадры показали, как папа заботится о комфорте дочери перед занятиями.

«Папа может. Люблю это наше собрание. Когда папа рядом, выходить на ковер гораздо увереннее», — говорится в сообщении от имени Полины.

Андрей Дикий с дочерью / © instagram.com/andrii_dykyi

Андрей Дикий с дочерью / © instagram.com/andrii_dykyi

На опубликованных кадрах Андрей помогает дочери с волосами, готовя ее к тренировке или выступлению. Для юной гимнастки такие моменты не только часть привычного собрания, но и возможность почувствовать поддержку ближайшего человека. А для подписчиков семьи это еще один повод восхищаться отношениями отца и дочери.

Андрей Дикий с дочерью / © instagram.com/andrii_dykyi

Андрей Дикий с дочерью / © instagram.com/andrii_dykyi

Напомним, недавно Лилия Ребрик похвасталась важной победой 8-летней дочери от Дикого и трогала эмоциями.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie