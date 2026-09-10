Муж Лорак нашел "виновного" в войне и цинично оправдал преступления РФ: его жестко поставили на место

Ани Лорак с мужчиной

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Муж певицы-предательницы Ани Лорак нашел «виновного» в войне в Украине и цинично оправдал преступления России.

Избранник скандальной артистки — испанец Исаак Виджраку — вообще духовный наставник. Но, похоже, мужчина решил прикинуться «политическим экспертом». В частности, он выдал «причины» войны в Украине и нашел «виновного». Спойлер: по его мнению, это, конечно, не Россия.

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Испанец поделился роликом, сделанным в лучших традициях пропаганды, и там отбеливали преступное вторжение россиян на украинские земли. По мнению мужа Ани Лорак, война началась через США. Мол, после распада СССР было подписано соглашение, что НАТО не должно расширяться, однако США этот пункт «нарушили».

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Также избранник певицы-предательницы выдал, что у России не было территориальных амбиций в отношении украинских земель. Правда, почему-то «духовный наставник» забыл вспомнить об аннексии Крыма и начале войны на востоке Украины, которое произошло из-за захватнических действий РФ.

Муж Ани Лорак

Наконец, в 2022 году началась полномасштабная война, потому что Россия, как говорит муж Лорак, «защищалась от НАТО». Более того, избранник певицы-предательницы еще и выдал, что можно было бы заключить мирное соглашение, война бы тогда закончилась, но на украинцев «давят США». Впрочем, здесь он тоже пропускает одну важную деталь, что РФ может просто вывести войска, и на этом война закончится.

Конечно, Исаак Виджраку добавил, что это лишь предположение, с которым не все соглашаются. Однако он лично поддерживает тезисы, которые, конечно же, сделаны в «лучшем стиле» пропаганды. Еще испанец добавил, чтобы понять причины войн, нужно углубляться в историю, но сам почему-то этого не сделал.

Он не упомянул Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от ядерного оружия, а РФ, США и Великобритания обязалась не нападать, уважать независимость и границы страны. Россия это нарушила, когда вторглась на территорию Украины. Также почему-то Исаак Виджраку закрыл глаза на преступления оккупантов, которые жестоко убивали и грабили украинцев. Действия россиян в Буче вообще официально признаны геноцидом. Однако испанцу в России и духовному наставнику Исаака Виджраку очевидно показалось, что он лучше разбирается в истории.

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Ани Лорак с мужем

Кстати, пользователи в комментариях под его постом тоже не сдерживались. Исаака Виджраку жестко поставили на место, напомнили о преступлениях России и что не США вторглись на территорию Украины, а именно россияне пришли с оружием.

США не пошли в Бучу и не пошли убивать детей, женщин, тысячи гражданских. Россия бомбит каждый день Киев!

Все русское военное руководство добровольно вступило в войну, поставив подпись на соглашение о деньгах! Украинские мужчины вынуждены идти, и прежде всего они защищают свою страну, а не деньги! Это огромная разница!

Будьте объективны, прежде чем продвигать российскую пропаганду.

Напомним, недавно у певицы-изменницы Ани Лорак обнаружили имущество в Украине на миллионы долларов. У скандальной артистки нашли и не одну квартиру.

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