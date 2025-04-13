Муж MamaRika чувственно поздравил ее с 36-летием и показал их романтические фото на фоне моря

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/serega_sereda

Реклама

Муж украинской певицы MamaRika — юморист Сергей Середа — чувственно поздравил жену с 36-летием и показал их романтические фото.

13 апреля у исполнительницы особенный праздник. Именно в этот день у артистки день рождения. MamaRika исполняется 36 лет. Муж певицы уже успел ее публично поздравить с праздником. В Instagram Середа адресовал жене теплые и нежные слова. Юморист признается, что ему повезло, что 10 лет назад встретил MamaRika. Шоумен говорит, что певица стала для него лучшей женой, другом и подарила сына.

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/serega_sereda

“Однажды мой друг сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь: “Иногда самое лучшее — это не всегда твое, но если это твое — это всегда самое лучшее!“. И это действительно правда, потому что 10 лет назад я встретил своего человека, и он стал моим лучшим другом, лучшей женой и лучшей мамой для нашего сына! А сегодня (13 апреля — прим. ред.) у этого человека день рождения. Поэтому поздравьте мою MamaRika, ей будет очень приятно”,— поздравил возлюбленную Сергей Середа.

Реклама

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/serega_sereda

Кроме того, шоумен опубликовал общие романтические фото с певицей, которые, похоже, были сделаны в Одессе на фоне моря. На снимках влюбленные нежно обнимаются и дарят друг другу теплую улыбку. Как отметил Сергей Середа, появление MamaRika — это лучшее, что произошло в его жизни.

“Люблю тебя, для меня ты всегда была и будешь лучшим, что происходило в моей жизни”, — подытожил шоумен.

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/serega_sereda

Напомним, недавно певец MONATIK праздновал день рождения. Жена артиста нежно поздравляла его с 39-летием и показывала особенный подарок.