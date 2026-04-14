Муж MamaRika ошеломил, как она за 11 лет изменилась до неузнаваемости

Сергей Середа и MamaRika / © instagram.com/serega_sereda

Реклама

Украинская певица MamaRika 13 апреля отпраздновала день рождения.

Исполнительнице исполнилось 37 лет. В этот день артистка получила множество поздравлений, комплиментов и теплых слов с пожеланиями. Конечно же, муж MamaRika, юморист Сергей Середа, тоже не оставил ее без внимания. Комик посвятил жене пост в Instagram и не сдержался, чтобы не подколоть.

Сергей Середа поделился архивными кадрами MamaRika. Он показал, как певица выглядела 11 лет назад. У исполнительницы тогда были короткие черные волосы, и она также отдавала предпочтение яркому макияжу.

Реклама

MamaRika 11 лет назад / © instagram.com/serega_sereda

С годами артистка кардинально изменилась. MamaRika отрастила длинные волосы, предпочитает более сдержанный макияж и выглядит просто невероятно. Сергей Середа подколол жену, что это пример того, какой бы певица была, если бы они не встретились.

MamaRika сейчас / © instagram.com/serega_sereda

"13 апреля день рождения у моей любимой, и эта подборка фотографий сделана не просто так! Между второй и последней фоткой разница в 11 лет, и наглядный пример того, как бы сейчас выглядела MamaRika, если бы мы не встретились. О том, как бы выглядел я, пожалуй, лучше промолчать. Ну, а если без шуток, то с очередным восемнадцатилетием тебя", - поздравил жену юморист.

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/serega_sereda

