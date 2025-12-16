ТСН в социальных сетях

Гламур
1279
1 мин

Муж MamaRika подарил ей роскошный автомобиль стоимостью более, чем 30 тысяч долларов

Возлюбленный артистки сделал ей такой презент по случаю особенной даты.

Валерия Сулима
MamaRika и Сергей Середа

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika похвасталась роскошным подарком от мужа, юмориста Сергея Середы.

В семейной жизни супругов была особенная дата. Прошло ровно 11 лет, как юморист позвал артистку на свидание, и с тех пор началась их история любви. Но в этом году Сергей Середа решил по-особенному поздравить MamaRika. Поскольку певица недавно получила водительское удостоверение, то комик подарил ей роскошный элетромобиль.

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

«Сегодня ровно 11 лет, как ты пригласил меня на первое свидание и при всех взял меня за руку и заявил: „Это моя будущая жена!“. И до сих пор ты не прекращаешь меня удивлять, любовь моя», — обратилась к мужу артистка.

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Возлюбленный MamaRika подарил ей автомобиль Mercedes-Benz EQA 260. Это элетромобиль. Стоимость авто стартует от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от комплектации. К слову, юморист дарил артистке новый автомобиль из салона.

«Мое первое авто! Я до сих пор шокирована. Придется сесть за руль и потерять самого сексуального водителя», — шутит артистка.

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Авто MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно MamaRika заговорила о проблемах в материнстве. Также артистка объяснила, почему не хочет рожать второго ребенка.

