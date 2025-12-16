- Дата публикации
Муж MamaRika подарил ей роскошный автомобиль стоимостью более, чем 30 тысяч долларов
Возлюбленный артистки сделал ей такой презент по случаю особенной даты.
Украинская певица MamaRika похвасталась роскошным подарком от мужа, юмориста Сергея Середы.
В семейной жизни супругов была особенная дата. Прошло ровно 11 лет, как юморист позвал артистку на свидание, и с тех пор началась их история любви. Но в этом году Сергей Середа решил по-особенному поздравить MamaRika. Поскольку певица недавно получила водительское удостоверение, то комик подарил ей роскошный элетромобиль.
«Сегодня ровно 11 лет, как ты пригласил меня на первое свидание и при всех взял меня за руку и заявил: „Это моя будущая жена!“. И до сих пор ты не прекращаешь меня удивлять, любовь моя», — обратилась к мужу артистка.
Возлюбленный MamaRika подарил ей автомобиль Mercedes-Benz EQA 260. Это элетромобиль. Стоимость авто стартует от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от комплектации. К слову, юморист дарил артистке новый автомобиль из салона.
«Мое первое авто! Я до сих пор шокирована. Придется сесть за руль и потерять самого сексуального водителя», — шутит артистка.
Напомним, недавно MamaRika заговорила о проблемах в материнстве. Также артистка объяснила, почему не хочет рожать второго ребенка.