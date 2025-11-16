Муж MamaRika после ее критики со стороны продюсера Горовой стал на защиту жены: "Я не согласен"

MamaRika и Сергей Середа, Ирина Горовая

Муж и продюсер артистки MamaRika прокомментировал недавнее заявление продюсера Ирины Горовой о якобы отсутствии у артистки музыкального развития.

Так, шоумен Сергей Середа объяснил, что каждый человек может иметь собственное мнение. Однако со своей стороны, он отрицает слова Горовой. Избранник певицы объяснил, что ее песни регулярно возглавляют тренды на стриминговых платформах. Поэтому, по его мнению, это лучший показатель успеха MamaRika. И добавил, что на остальную критику его семья не обращает внимания и не собирается скандалить.

«Ира — взрослый человек. У нее может быть свое мнение. Ее мнение — это не истина в какой-то конечной инстанции. Как я отношусь? Я с этим не согласен. Я не буду сейчас в ответ что-то говорить о ее артистах. Я не из тех людей, кого это заденет. Она сказала это, а у нас вышла песня „Не ходи“, которая на первых местах в трендах. Получается, что она не права. Но с ее точки зрения, она права. Если бы она подошла и сказала это мне, то я бы, наверное, сказал бы: “Я так не считаю, я считаю иначе“. На заборе тоже много чего пишут», — отметил Сергей в шоу «Вкусно и душевно».

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

При этом шоумен подчеркнул, что на каждом концерте его жена полностью отдается песням и своим поклонникам. Более того, из-за такого напряженного графика у артистки недавно возникли серьезные проблемы со здоровьем. В результате MamaRika перенесла операцию. К слову, ее трудоголизм Середа приравнивает к ее коллеге Артему Пивоварову.

«На каждом концерте она отдается. Ну это Пивоваров, но только девочка. И эта история очень изнурительная. А ты приезжаешь и ты должна быть мамой, блогером. И к тому же важно не проседать в творческом плане», — объяснил шоумен причины ухудшения самочувствия у артистки.