Муж MamaRika признался, как они почти развелись и что спасает их брак: "Сложная ситуация"

Украинский ведущий, юморист Сергей Середа откровенно рассказал о преодолении кризиса в браке с певицей MamaRika, которая недавно заявила, что они находятся на грани развода.

Как признается ведущий в программе "ЖВЛ", хоть они с женой и переживают совсем нелегкий период, но все же пытаются спасти любовь. По словам Середы, это удается делать с помощью искренних диалогов наедине.

"Укладываем Давида (сына – прим. ред.), чтобы нам никто не мешал и начинаем очень откровенно разговаривать. Не опасаясь того, что кого-то можем оскорбить", – поделился шоумен.

MamaRika и Сергей Середа с их сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кроме того, юморист ошеломил, что в день выхода песни MamaRika, где поется об их кризисе отношений, они были готовы развестись. К счастью, пара вовремя поняла, что они могут исправить ситуацию и преодолеть трудности в браке. Сейчас этот процесс продолжается.

"Три месяца назад была более сложная ситуация. В день релиза мы уже просто расходимся, но на следующий день как-то все ушло… Я вообще за то, что если есть малейший шанс, то нужно им воспользоваться. Надо попробовать довести до конца", – признался Сергей.

Напомним, недавно певица MamaRika рассказала о ревности со стороны мужа Сергея Середы и как это изменило ее.

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