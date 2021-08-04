Муж MamaRika рассекретил рост и вес новорожденного сына

У пары родился крепкий мальчик.

Украинский юморист, муж певицы MamaRika — Сергей Середа, у которого недавно родился сын, рассекретил вес и рост малыша.

В cторис на своей странице в Instagram артист рассказал, что вес сына — 3,500 кг, а рост — 55 см.

Сергей Середа рассказал о сыне / instagram.com/serega_sereda

"Крепкий парень! И я очень счастливый отец. Хоть и мало сплю", — сказал Сергей.

Также артист сообщил, что малыш уже успел его обписать.

"Сегодня я официально прошел посвящение. Сыночек на меня написал. И не один раз!" — сообщил шоумен.

Кроме этого, пара до сих пор не назвала имя сына. Однако, родители уточнили, что мальчик точно не будет Ильей.

"Мы пока еще думаем, как назвать сына. У нас с Настей еще есть разные мнения и сомнения по поводу имени малыша. Поэтому только мы точно определимся, сразу же скажем", — сказал Середа.

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Кстати, недавно супруги поделились своими впечатлениями об отцовстве. Молодые родители рассказали, что почти не спят.

Напомним, Сергей Середа сделал предложение MamaRika в январе 2018-го. Пара сделала свадьбу только для двоих. Церемонию они организовали на безлюдном пляже острова Панган в Таиланде. А в конце мая этого года пара сообщила о беременности.

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