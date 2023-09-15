Муж MamaRika рассказал, как его жестоко избили до потери памяти под Одессой

Муж певицы MamaRika, продюсер Сергей Середа вспомнил жуткую историю, которая случилась с ним, когда он был подростком.

В программе "Слава+" Сергей рассказал, что свое детство и юность провел в селе Фонтанка в Одеской области. Середа вспомнил, что нередко между местными ребятами возникали споры, которые могли перерасти в драки. Впрочем, однажды такая ссора едва не стоила Середе жизни.

"У меня была такая история, это был 9 класс. Я точно это помню, потому что я не сдавал экзамен. Это единственный плюс этой истории. Потому что меня настолько сильно избили, что у меня была частичная потеря памяти. У меня один день полностью, я его совсем не помню. Я помню это утро. Я открываю глаза и не могу встать, потому что у меня все прилипло к подушке. Я не понимаю, что такое. Я начинаю отдирать и так чувствую на лице, на щеке на губах, это кровь. Я вижу, что на подушке тоже кровь. Я такой: что вообще происходит. Я начинаю чувствовать лицо и понимаю, что пропорции этого лица не такие, как должны быть. У меня гематома над бровями, огромная губа. Родители, вероятно, услышали, что я уже проснулся. Заходит мама. Вижу, она заплаканая, отец. Они так очень осторожно ко мне, меня это смутило, они такие: "Так, ты меня узнаешь?". Я такой: "Да". "Как меня зовут". Я говорю. Мама начинает плакать. Я уже потом понял, что когда меня избили и привели домой, я не мог ответить им на эти вопросы", – рассказал историю Сергей.

Сергей Середа

По словам Середы, тогда, когда его жестоко избили, случился конфликт между подростками. Однако, говорит Сергей, избивали его не подростки.

"Били меня, как уже потом выяснилось, но точно позвали старших те, кого мы обидели. А те старшие, оказалось, они только вышли из тюрьмы. Там или два или три чувака и они оторвались на малом. Как мне рассказывали, у меня и на голове прыгали. Что там только не было. Но я вообще не помню этот день", — поделился Середа.

Продюсер рассказал, что, по итогу, его обидчики понесли ответственность за свой поступок. Правда, не перед законом:

"Карма их настигла. Я не знаю, как так случилось, такое стечение обстоятельств, что одного нашли... Ну их обнаружили потом. Неживыми. Может, они не меня одного избили..." – предположил Сергей.

Напомним, недавно досадная ситуация случилась и с супругой Сергея Середы, певицей MamaRika. Артистка показалась с разбитым лбом и рассказала, что с ней произошло.

Читайте также: