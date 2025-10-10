Муж MamaRika шокировал цифрами дохода певицы и объяснил, куда идут его средства с YouTube

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/serega_sereda

Муж и продюсер артистки Сергей Середа раскрыл доход украинской певицы MamaRika.

По словам Сергея, заработок исполнительницы от роялти за онлайн-прослушивание ее песен составляет в среднем 30-35 тысяч евро за квартал (примерно 1,5-1,7 млн грн). При этом он подчеркнул, что такая сумма получается не с одной композиции, а со всего репертуара. Более того, из всех средств паре нужно потратить часть на налоги и другие технические детали.

"Я могу сказать, сколько поступает нам за квартал, не с одной песни, а со всего каталога. В среднем — 30-35 тысяч евро за квартал. Эти деньги облагаются налогами. К тому же часть дохода перечисляется артистам за дуэтные песни, проценты — партнерам. Все роялти всегда", — сообщил Середа в интервью Oboz.ua.

MamaRika и Сергей Середа

Сергей также объяснил, почему сам не получает деньги с собственного контента на YouTube. Возлюбленный певицы рассказал, что канал в соцсетях создавал не с целью собственного заработка, а для помощи стране.

"С самого начала создания моего YouTube вся монетизация идет на помощь Вооруженным силам Украины. За два года мы перечислили более двух миллионов гривен. Я это проговаривал сразу: YouTube-канал создавался не для заработка, а чтобы поддерживать армию", — добавил Сергей.

