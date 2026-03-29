Муж Маши Ефросининой неожиданно попал в кадр с Зеленским в ОАЭ

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Реклама

Мужа украинской ведущей Маши Ефросининой военного Тимура Хромаева заметили на встрече с Владимиром Зеленским в ОАЭ, где речь шла о безопасности и сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Во время рабочего визита президента в ОАЭ среди украинских военных и экспертов был также и Тимур Хромаев. На видео, которое опубликовал Зеленский, видно, как он приветствует мужа ведущей рукопожатием. Сейчас Хромаев вместе с другими специалистами помогает партнерам делиться опытом в сфере безопасности. Команда уже несколько недель работает за рубежом и имеет первые результаты.

«Уже несколько недель здесь работают украинцы, чтобы оказать помощь в защите жизней. Встретились с представителями этой нашей команды и обсудили первые результаты и главные выводы из их работы в Эмиратах и некоторые предложения. Наша общая цель с партнерами — больше безопасности. Украинцы, к сожалению, хорошо помнят, как это было, когда началась полномасштабная агрессия России против нашей страны. Многое зависело от быстрых и эффективных оборонных решений. Сегодня Украина не только нуждается в помощи, а сама готова поддержать тех, кто поддерживает нас», — написал Владимир Александрович.

Реклама

Как отметил президент, украинские специалисты уже сотрудничают с силовыми структурами ОАЭ. Украинский опыт в войне сейчас становится важным для международных партнеров.

«Поблагодарил ребят за службу и за то уважение, которое чувствуется к Украине в регионе. Наш народ заслуживает этого уважения и действительно является одним из тех, кто может возвращать безопасность. Слава Украине!» — подчеркнул Зеленский.

Важно отметить, Тимур Хромаев находится в рядах добровольцев ВСУ с 2022 года.

