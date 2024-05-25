Муж Маши Ефросининой растрогал нежным поздравлением жены с юбилеем: "Я очень благодарен судьбе"

Сегодня, 25 мая, ведущая Маша Ефросинина отмечает юбилей.

По случаю праздника к знаменитости публично обратился ее муж, бизнесмен и военный Тимур Хромаев. В своем фотоблоге избранник ведущей вспомнил их первые мгновения знакомства и искренне поблагодарил за семью, которую им удалось создать, несмотря на трудности на пути. И добавил чувственное черно-белое фото именинницы.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/timur_khromaev

"Машенька, сегодня важный день – у тебя День рождения, да еще и круглая дата. Я не считаю годы вместе, но я очень благодарен судьбе, что встретил тебя тогда в Ялте, и за каждый год, месяц, день, которые мы провели вместе .Очень благодарен тебе за подлинность чувств, за детей, за то, что научилась принимать мои решения, даже если не соглашаешься с ними внутри. На моих глазах ты менялась, и продолжаешь меняться. Сейчас, когда я несу свой воинский долг, ты сама справляешься со всеми обязанностями главы нашей семьи. Я тебя называю "женщина-центр принятия решений" не зря. Ты стала настоящим надежным тылом для меня и наших детей. Спасибо. И поздравляю! Моя Маша, годы – это только путь, который тебя закаляет. Люблю тебя", - восхитио муж Ефросининой поздравлением.

В свою очередь, Маша уже поставила лайк посту возлюбленного.

Напомним, недавно Маша Ефросинина с подругой Олей Поляковой оторвались на концерте Макса Барских и поделились впечатлениями.

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