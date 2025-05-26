Муж Нади Дорофеевой Кацурин ошеломил, как выглядел 20 лет назад с белой густой шевелюрой

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

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Муж украинской певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, показал, как выглядел 20 лет назад.

В частности, в День Киева бизнесмен поделился постом, где вспомнил свой переезд из Бердянска в столицу Украины. Произошло это еще 20 лет назад. Миша Кацурин поделился архивным фото с того времени. На снимке еще совсем юного ресторатора просто не узнать. У мужа Нади Дорофеевой, который сейчас почти лысый, тогда была густая шевелюра, которая была окрашена в белый цвет.

Избранник артистки поделился, что с момента его переезда в Киев много чего изменилось. Однако неизменным остается восторг Кацурина городом, а также огромная любовь к столице.

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Именно так выглядел Миша Кацурин 20 лет назад / © instagram.com/misha_katsurin

"Вот с такой белоснежной шевелюрой, клетчатой сумкой от мамы и с полной восторга физиономией 20 лет назад я переехал в Киев. Сумка уже другая, волосы другие, а вот восторг крепчал каждый год и стал большой любовью. Киев - лучший город в мире", - поделился Кацурин.

Отметим, другие знаменитости тоже активно поздравляли с Днем Киева. В частности, ведущая Екатерина Осадчая показала свои любимые места в столице, а певица Настя Каменских поделилась фото среди каштанов.