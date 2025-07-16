Муж Нади Дорофеевой Кацурин серьезно отравился в собственном же ресторане: "Ложусь в инфекционную"

Миша Кацурин / © instagram.com/misha_katsurin

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Муж украинской певицы Нади Дорофеевой - Миша Кацурин - отравился в собственном же ресторане.

Избранник артистки совсем недавно открыл заведение во Львове. Однако это событие не прошло без неприятных инцидентов. Миша Кацурин говорит, что отравился в ресторане. Более того, кроме него о подобных симптомах заявили еще 11 посетителей. Ресторатор предполагает, что отравление произошло из-за яиц и яичного крема в десертах.

"Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", - поделился ресторатор.

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Пост Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

Сейчас ресторан во Львове на время закрыли, тем временем санстанция выясняет причины отравления. Со своей стороны Миша Кацурин обратился к посетителям заведения, которые пострадали, и пообещал им возместить средства за лечение.

"Я тоже ложусь в инфекционную, потому что состояние паршивое", - признался ресторатор.

Тем временем Надя Дорофеева поддержала мужа и пожелала скорейшего выздоровления ему и всем отравившимся: "Мне так жаль, любимый. Главное, чтобы люди и ты быстрее выздоровели".

Напомним, недавно Надя Дорофеева оказывалась в больнице. Артистка рассказала о своих проблемах со здоровьем.

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