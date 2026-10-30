ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Муж Нади Дорофеевой показал ее на больничной койке: что произошло с певицей

Ресторатор опубликовал кадр из больничной палаты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинский ресторатор Миша Кацурин изрядно заинтриговал подписчиков новым фото жены, певицы Нади Дорофеевой , которую сделал в больничной палате.

Артистка оказалась на больничной койке. На опубликованном кадре она улыбается и позирует без макияжа. Для пребывания в медучреждении Надя выбрала обычную клетчатую рубашку. Рядом с ней на столике стоит поднос с едой. Фотографией Кацурин поделился в своем Instagram, однако никаких объяснений к ней не добавил.

Что привело певицу в больницу, ресторатор не уточнил. Сама Дорофеева также пока не рассказывала поклонникам о причинах госпитализации или о своем самочувствии. Поэтому пока неизвестно, идет ли речь о плановом обследовании, понадобилась ли артистке медицинская помощь из-за определенных проблем со здоровьем.

Надя Дорофеева / © instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева / © instagram.com/misha_katsurin

В то же время, это не первый случай, когда Надя откровенно рассказывает о трудностях со здоровьем. Ранее певица уже сталкивалась с проблемами, непосредственно влияющими на ее сценическую деятельность.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди и сделала важное заявление.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie