Муж Нади Дорофеевой показал ее на больничной койке: что произошло с певицей

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Украинский ресторатор Миша Кацурин изрядно заинтриговал подписчиков новым фото жены, певицы Нади Дорофеевой , которую сделал в больничной палате.

Артистка оказалась на больничной койке. На опубликованном кадре она улыбается и позирует без макияжа. Для пребывания в медучреждении Надя выбрала обычную клетчатую рубашку. Рядом с ней на столике стоит поднос с едой. Фотографией Кацурин поделился в своем Instagram, однако никаких объяснений к ней не добавил.

Реклама

Что привело певицу в больницу, ресторатор не уточнил. Сама Дорофеева также пока не рассказывала поклонникам о причинах госпитализации или о своем самочувствии. Поэтому пока неизвестно, идет ли речь о плановом обследовании, понадобилась ли артистке медицинская помощь из-за определенных проблем со здоровьем.

Реклама

Надя Дорофеева / © instagram.com/misha_katsurin

В то же время, это не первый случай, когда Надя откровенно рассказывает о трудностях со здоровьем. Ранее певица уже сталкивалась с проблемами, непосредственно влияющими на ее сценическую деятельность.

Напомним, недавно Надя Дорофеева рассказала об обнаруженной у нее опухоли в груди и сделала важное заявление.

Новости партнеров

Новости партнеров