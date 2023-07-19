Муж Нади Дорофеевой показал их свадебный "матюкливый" торт

Украинская певица, тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин, в июне сыгравшие свадьбу, постепенно делятся подробностями своего праздника.

На этот раз новоиспеченные супруги показали, каким был их свадебный торт. Нестандартная парочка имела и оригинальное сладкое блюдо на своем празднике. Как рассказал Кацурин, торт для их свадьбы, хоть и был выполнен в виде лебедя, впрочем получил название "Й*баный Гусь".

Свадебный торт Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Также новоиспеченный муж Нади Дорофеевой поделился, что сладкое блюдо по вкусу было сделано как киевский торт.

"Хочу поделиться с вами концепцией нашего с Надей свадебного торта. Перед вами "Й*баный Гусь". Кстати, по вкусу "Й*баный Гусь", это киевский торт", – рассказал Кацурин.

Свадебный торт Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, ранее Надя Дорофеева поделилась, как Миша Кацурин ей сделал предложение и меняла ли она свою фамилию после свадьбы. По словам артистки, предложение было довольно оригинальным и неожиданным. Причем сначала Надя не расслышала, что Миша позвал ее замуж. Также Дорофеева призналась, что они с Кацуриным с начала их отношений знали, что поженятся.

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