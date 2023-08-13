Муж Нади Дорофеевой удивил, как его 7-летняя дочь зарабатывает первые деньги

Муж певицы и тренера "Голосу країни-13" Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин, удивил, как его 7-летняя дочь зарабатывает первые деньги.

Саша работает в ресторане отца. Девочке дают незначительные поручения. В частности, она складывает коробки для заказов и поливает растения. В конце рабочего дня Саше дают зарплату. Кстати, Кацурин даже выдал дочери фирменную рабочую одежду ресторана. Хоть она и на девочку великовата, однако рубашку она охотно носит.

Дочь Миши Кацурина зарабатывает деньги / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Кстати, на этом заработок Саши не заканчивается. Девочка может отдать зарплату отцу на хранение. Тем временем Кацурин платит дочери 10% депозита каждый день. По словам Миши, Саша уже могла бы потратить все средства. Однако девочка уже неделю увеличивает свой доход.

"Коробки крутятся, деньги зарабатываются. Кстати, папабанк платит 10% в день по депозиту. Выбор для ребенка непростой – сразу просадить или отложить и получить дополнительный заработок. Уже неделю все складывается на депозит, что меня очень радует", — отметил Кацурин.

Дочь Миши Кацурина зарабатывает деньги / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Отметим, что сейчас дочь Миши Кацурина от брака с Дашей Кацуриной находится в Киеве и проводит время с отцом. Кстати, девочка прекрасно ладит с женой отца – Надей Дорофеевой. Недавно ресторатор показывал, как они вместе весело проводят время в Киеве.

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