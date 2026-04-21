Муж Нади Дорофеевой умилил смешными фото любимой в день ее 36-летия
Миша Кацурин показал артистку такой, какой ее редко видят фаны.
21 апреля в Сети появились архивные фото певицы Нади Дорофеевой, которые ее муж, ресторатор Миша Кацурин, опубликовал в честь ее дня рождения, показав звезду в неожиданно домашнем и смешном амплуа.
В этот день артистке исполнилось 36 лет. Ее муж решил отпраздновать событие публично, но без пафоса. Он собрал подборку семейных кадров из разных моментов жизни. На фото Надя предстает очень разной — от сонной до максимально энергичной. Некоторые фотографии вызывают улыбку даже без объяснений. Кацурин подчеркнул, что именно такое разнообразие и делает ее особенной.
«Я люблю все оттенки Нади Дорофеевой. Инстаграм позволяет загрузить только 20. С днем рождения, фантастическое существо», — написал Миша.
В подборке, которую опубликовал ресторатор, видны не только романтические моменты пары, но и простые бытовые кадры, которые обычно остаются без внимания публики. Такой формат поздравления быстро привлек внимание подписчиков, ведь вместо постановочных снимков — живые эмоции и настоящие моменты. Кацурин также подписал каждую фотографию по списку, назвав артистку вымышленными эпитетами, к примеру, «Наденька вокально-инструментальная, пьяненькая, vipdelux, предконцертная, десятиметровая, посленаркозная, желтопрессная, укрзализничная, латтепоглощающая, пляжнокупальная, подземнопаркинговая» и т.п.
Пока что сама именинница не показывала, как именно проводит свой день рождения, и не делилась праздничными планами.
Напомним, недавно Дэвид Бекхэм публично потроллил Викторию в день ее 52-летия и вспомнил вирусный мем.