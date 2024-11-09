Муж Нади Дорофеевой восхитил фото с возлюбленной и его детьми в их доме

Кацурин показал, как он с семьей время проводит.

Муж певицы Нади Дорофеевой, ресторатор Миша Кацурин поделился ценными для него моментами за последний период.

Так, в своем фотоблоге Миша опубликовал серию фотографий, сделанных за последние месяцы. Среди фотографий можно заметить, как ресторатор работает и проводит время в кругу друзей. Однако в подборке также нашлось место и для семейного контента. В частности, Кацурин показался с возлюбленной в модных лугах в их просторном доме.

Миша Кацурин и Олег Гороховский / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Кроме того, муж Дорофеевой показал, как сонная певица нежится в постели, пока возле нее играют его дети от первого брака с Дашей Кацуриной. На другом изображении ресторатор уже сам позирует с сыном и дочерью на фоне заката во время ужина под открытым небом.

Дети Миши Кацурина и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Миша Кацурин с двумя детьми от первого брака / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Вероятно, Миша иногда присоединяется к гастрольному туру и ездит на концерты с женой. Так что на одном из фото Надя в сценическом образе позирует в "фешенебельной гримерке" с чемоданом.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Напомним, недавно жена юмориста Юрия Ткача Виктория также порадовала фанатов семейным снимком с их подросшей дочерью. К тому же она обратилась к звездному мужу с особым поздравлением.

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