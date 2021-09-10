Муж-насильник Ники Минаж признал себя виновным в содеянном

Кеннету Петти грозит до 10 лет заключения.

Муж-насильник популярной американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, от которого певица родила первенца, после переезда в Калифорнию он не зарегистрировался как сексуальный преступник.

Как пишет издание Daily Mail, на суде, который состоялся по видеосвязи, Кеннет Петти признал себя виновным. Приговор ему должны вынести 24 января 2022 года.

Мужчине грозит до 10 лет заключения с пожизненным наблюдением после освобождения от наказания.

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Отметим, что Кеннет Петти был осужден за попытку изнасилования 16-летней девочки. Он находился в тюрьме четыре года. Петти в штате Нью-Йорк считается секс-преступником второго уровня — это значит, что есть риск повторения преступления. Переехав в Калифорнию, он не зарегистрировался в полиции как преступник, а это является нарушением закона.

Кроме этого, в августе этого года девушка подала заявление в суд на Петти и Минаж. Она обвинила их в том, что они якобы угрожали ей и требовали, чтобы она не говорила об инциденте.

Напомним, Ники Минаж и ее любимый Кеннет Петти поженились в октябре 2019 года. Ники разместила видео, на котором изображены кружки с надписями Mr и Mrs (мистер и миссис) и бейсболки с подписями Bride и Groom (невеста и жених).

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