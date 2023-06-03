Муж Натали Портман изменил ей с 25-летней эко-активисткой

Бенжамена Мильпье застали с любовницей на свидании во Франции.
Муж американской актрисы Натали Портман, танцор Бенжамен Мильпье изменил ей с молодой эко-активисткой.
Не так давно Мильпье попал в объектив папарацци с девушкой во время свидания во Франции. В это время Натали Портман находилась на Каннском кинофестивале с премьерой своей новой картины. Как пишет издание DailyMail, источник, близкий к Бенжамену, поделился, что он очень сожалеет об измене, что "роман окончен" и называет его "огромной ошибкой".
Слева – Натали Портман с мужем, справа – любовница Мильпье
Поговаривают, что Натали о похождениях мужа узнала в начале мая и именно тогда он вымоливал прощение. Впрочем, папарацци сняли любвеобильного Мильпье на свидании с любовницей 24 мая. А через два дня они из Портман, как ни в чем не бывало, посетили концерт Бейонсе в Париже.
Отметим, что в прошлом году супруги на время расставались, переживая кризис в отношениях. Впрочем, им удалось его преодолеть, и они продолжили быть вместе.
Напомним, что Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились во время съемок картины "Черный лебедь". 4 августа 2012 года пара поженилась. У супругов двое детей – 11-летний сын Алеф Мильпье-Портман и 6-летняя дочь Амалия Мильпье-Портман.
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