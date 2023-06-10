Муж Натали Портман предал ее 25-летней экоактивистке: что известно о любовнице Бенжамена Мильпье

Танцор обещал жене, что разорвал все связи с девушкой.

На днях поклонников актрисы Натали Портман взволновала новость об измене со стороны ее мужа, танцовщика Бенжамена Мильпье.

Любовницей хореографа оказалась 25-летняя экоактивистка Камиль Этьен. Как известно, любовница Мильпье выступает в области климатических изменений и социальной справедливости. Камиль активно ведет свои соцсети, в которых освещает экологические проблемы. Страница девушки в Instagram насчитывает около 300 тысяч подписчиков.

Камиль Этьен / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Кроме того, Камиль активно участвует в акциях протеста, и даже написала свою собственную книгу под названием "За экологическое восстание: преодоление нашего коллективного бессилия".

Камиль Этьен / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Некоторые из акций, в которых принимала участие Камиль, очень откровенны. Так, девушка снимала ролики обнаженной для социального проекта, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

Камиль Этьен / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Успела 25-летняя активистка отличиться и в престижных премиях. В 2020 году она получила награду на церемонии "50 французских женщин, сделавших 2020 год".

О личной жизни молодой избранницы Мильпье известно немногое. Сейчас девушка живет в Савое во Франции и не афиширует свои отношения с мужчинами.

Камиль Этьен / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Как именно начались отношения мужа Портман и 25-летней Этье также неизвестно. Как говорят в западных СМИ, роман Камиль и Бенжамина начался еще в марте 2023 года. Тогда неверный мужчина актрисы пообещал прекратить свои похождения. Однако уже через несколько недель его снова заскочили в объятиях с другой.

Сейчас пара находится в сложных отношениях. По словам инсайдеров, Наталья еще не приняла окончательное решение о дальнейшем браке с танцовщиком.

Натали Портман с мужем / Фото: Associated Press

Напомним, что сама Портман также высказалась об измене мужа и отметила, что сейчас они работают над своими стоунками.

Отметим, что у Натали Портман и Бенжамена Мильпье есть общие дети – 11-летний сын Алефа и 6-летняя дочь Амалия. Супруги состоят в браке в течение 11 лет.

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