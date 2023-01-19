Муж Наталки Карпы прокомментировал слухи об их разводе

Муж украинской певицы Наталки Карпы – защитник Евгений Терехов – прокомментировал слухи об их разводе.

В частности, еще до полномасштабной войны в отношениях пары случился кризис, они даже начали жить отдельно. Впрочем, поклонники подозревают, что Евгений и Наталья вообще уже развелись.

В интервью проекту "Зірковий" Терехов прокомментировал эти сплетни. Защитник их не подтвердил, но и не опроверг. Евгений отметил, что не желает выносить подробности личной жизни на публику.

Наталка Карпа и Евгений Терехов / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"Об этом история молчит. Я считаю нецелесообразно об этом говорить. Личное выносить на люди – это очень неприлично", — прокомментировал защитник.

Евгений отметил, что они с Наталкой сейчас поддерживают связь. По его словам, какие бы отношения между ними с певицей ни были, у них есть общая дочь, которая нуждается в родителях.

"Мы поддерживаем связь. Мы общаемся, она очень хорошая мама для нашего ребенка. Вместе — не вместе, но это наш ребенок. И пока папа спасает страну, она занимается дочерью. И пока дочь еще не может должным образом общаться, она только формируется в этом, то приходится все прихоти ребенка обсуждать с мамой. Поэтому так отвечу", — добавил Терехов.

Наталка Карпа, Евгений Терехов и их дочь / Фото: instagram.com/natalkakarpa

Напомним, еще до начала полномасштабной войны в отношениях Наталки Карпы и Евгения Терехова случился кризис. Проблемы у супругов начались после рождения дочери.

Когда Россия напала на Украину, Евгений отправился служить на передовую. Вопрос отношений супруги пока поставил на паузу, ведь это не ко времени. И Евгений, и Наталья также отмечали, что не планируют больше делиться подробностями личной жизни.

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