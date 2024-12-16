Муж Ольги Сумской объяснил, почему ее старшая дочь Паперная во время войны живет в России

Муж украинской актрисы Ольги Сумской – Виталий Борисюк – объяснил, почему ее старшая дочь во время полномасштабной войны не уезжает из России.

К слову, семья артистки часто сталкивается с хейтом из-за того, что Антонина Паперная живет и работает в РФ. В комментарии "Люкс ФМ" Борисюк признается, что прилетает не только Сумской, но и ему. По словам актера, он, конечно, переживает из-за сложившейся ситуации, ведь Тоня для него как родная дочь.

"Тоня для меня как родной ребенок, потому что я с ним с полугодового возраста. Тоня с года меня уже называла папой. Тоня для меня – это полноценный второй ребенок. Я так же переживаю и волнуюсь за все, что происходит. Хейт перепадает и мне, не только Оле!" – делится актер.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото: instagram.com/tony__pepper

Тем не менее, по словам Виталия Борисюка, Антонина просто не может покинуть Россию. В Паперной там муж, дом и дети, так что она не может все бросить. Более того, Борисюк убежден, что Антонину с дочерью и сыном просто не выпустят из РФ.

"Если бы действительно эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя просто так взять и с двумя детьми куда-то уехать, когда у тебя дом и вся жизнь там. И как она с ними уедет? Их просто не упустят! То есть ей бросить все и уехать оттуда ? А давайте будем говорить, сколько там миллионов украинцев осталось там, которые там до сих пор работают", — утверждает Борисюк.

Антонина Паперная с мужем-россиянином / Фото: instagram.com/tony__pepper

Отметим, Антонина Паперная, несмотря на полномасштабную войну в Украине, осталась жить в России. В РФ актриса находится вместе с мужем-россиянином Владимиром Ягличем, который за незаконную поездку в Крым находится в базе сайта "Миротворец", и двумя детьми. О войне в Украине Тоня молчит и продолжает сниматься в российских проектах. Паперная также скрыла свои соцсети от украинцев. Недавно Ольга Сумская рассказывала об общении с внуками.

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